Рынок акций в начале этой недели будет отыгрывать результаты саммита ЕС - эксперты

Рынок акций в начале этой недели будет отыгрывать результаты саммита Европейского Союза.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

В частности, по словам аналитиков, в понедельник, 12 декабря, важная статистика выходить не будет, поэтому все внимание инвесторов сконцентрируется на макроэкономической ситуации в Европе.

Как отмечают аналитики, в пятницу, 9 декабря, торги на украинских фондовых площадках завершились со снижением. На протяжении всего дня на рынке царили нестабильные настроения, индекс Украинской биржи демонстрировал то восходящее, то нисходящее движение. Ближе к концу торговой сессии внешний фон значительно улучшился, однако этого позитива не хватило для того, чтобы торги завершились в зеленой зоне.

По мнению аналитиков, негатив на рынках в первой половине дня 9 декабря был связан со слабыми статданными по Японии, а также с решением агентства Moody’s понизить рейтинги трех крупнейших французских банков - Societe Generale, Credit Agricole и BNP Paribas. Однако уже во второй половине дня настроения инвесторов улучшилось на фоне решений саммита ЕС об установлении более высокой бюджетной дисциплины. Также страны ЕС решили выделить МВФ 200 млрд. евро для помощи проблемным странам еврозоны. Кроме этого, поддержку индексам оказала статистика из США, которая засвидетельствовала снижение дефицита баланса внешней торговли, а также рост индекса потребительского доверия.