DTEK полностью рассчитался за 25% "Киевэнерго"

Компания DTEK Holdings Ltd, признанная победителем конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго", полностью рассчиталась за приобретенный пакет акций.

ОБ этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона, который состоялся 9 декабря т.г., DTEK Holdings Ltd предложил за 25% "Киевэнерго" 450 млн. 500 тыс. грн. Второй участник конкурса - ПАО "Полтаваоблэнерго" в ходе аукционных торгов предложило за реализуемый госпакет акций 446 млн. грн. Стартовая цена пакета составляла 432 млн. 305 тыс. грн.

Справка УНИАН. DTEK Holdings Ltd является управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК.

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ. После приобретения 25% "Киевэнерго" ДТЭК является собственником 71,89% "Киевэнерго".