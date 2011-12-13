Инвесторы снова пришли к негативным выводам по поводу европейского саммита - эксперт

Инвесторы в понедельник, 12 декабря, в очередной раз пытались переосмыслить достижения европейского саммита и вновь пришли к нерадостным выводам.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он добавил, что, «демонстрируя меньшую волатильность оценок, к негативным выводам пришли и рейтинговые агентства, предупредив о вероятном продолжении понижения рейтингов европейских стран. Все это в совокупности и привело к новой волне сокращения аппетита к риску, которая спровоцировала снижение фондовых индексов США».

В то же время, подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, масштаб распродаж на американском рынке акций в понедельник был скромным, и итоговое снижение индексов не превысило 1,5%. Участники торгов не смогли похвастаться высокой торговой активностью даже в США, что говорит о хладнокровии крупных инвесторов. В свою очередь, более интересные движения наблюдались на валютном рынке. Так, валютная пара EUR/USD достигла тактического уровня поддержки, и последующее снижение евро начнет вызывать опасения.

По мнению аналитика, интересно, что, несмотря на очевидно негативный новостной фон и техническую склонность рынков к нисходящему движению, фондовым индексам США все же удается удерживаться выше минимальных уровней предыдущего четверга. В некотором смысле узкая консолидация индексов прошедшей недели сменилась более «размашистым» коридором движений в пределах 1220-1260 пунктов для фьючерсов на индекс S&P 500.

Как объяснил П.ИЛЬЯШЕНКО, «обычно пребывание рынков акций в состоянии консолидации отражает выжидательную позицию большинства игроков рынка. Такую интерпретацию подтверждает и сравнительно низкая торговая активность инвесторов. Если мы готовы принять такую точку зрения, тогда следующим логичным шагом станет определение нового информационного раздражителя. По нашему мнению, им станет заседание FOMC на фоне тестирования поддержки вблизи уровня 1220 пунктов для фьючерсов на индекс S&P 500».

Таким образом, считает аналитик, хотя во вторник утром наблюдается минимальный рост фьючерсов на американские индексы, внешний фон на открытии украинского рынка акций является в лучшем случае нейтральным. Вплоть до второй половины торговой сессии в Соединенных Штатах вероятность снижения стоимости рисковых активов является более высокой.