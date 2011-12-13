Индекс Украинской биржи в понедельник существенно снизился - эксперты

Индекс Украинской биржи в понедельник, 12 декабря, продемонстрировал существенное снижение.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в понедельник упал на 2,2%, при этом общий объем торгов акциями составил 2,1 млн. долларов. Среди лидеров снижения оказались акции банков и телекоммуникационной компании «Укртелеком». «Райффайзен Банк Аваль» потерял 4,6%, «Укрсоцбанк» - 3,3%, «Укртелеком» - 4,2%. Торги бумагами «Стирола» закрылись падением котировок на 3,8% после роста в 7,4% по итогам трех предыдущих торговых сессий.

По информации аналитиков, котировки «Мотор Сичи» на Украинской бирже в понедельник снизились на 2,8%, в то время как Стахановский вагоностроительный завод потерял 0,5%. Акции «Центрэнерго» (-1,4%) также упали в цене. Бумаги горно-металлургического сектора торговались в минусе. Так, Алчевский меткомбинат потерял 1,5%, Енакиевский метзавод - 1,4%, «Азовсталь» - 1,3%, Авдеевский КХЗ - 0,4%. Акции «Укрнафты» просели на незначительные 0,9%.