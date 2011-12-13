Саммит ЕС оказал благоприятное влияние на фондовые индексы - эксперты

Результаты саммита ЕС, главным решением которого стало создание бюджетного союза, оказали благоприятное влияние на фондовые индексы.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Однако, по словам аналитиков, несмотря на в целом позитивные итоги встречи лидеров стран еврозоны, агентство Moody’s все же намерено пересмотреть рейтинги стран региона в первом квартале. Согласно отчету Moody’s, основной причиной такого решения стало отсутствие каких-либо договоренностей по стабилизации ситуации в Европе в краткосрочной перспективе, что создает риски усугубления кризиса. Вчера важной макроэкономической статистики не выходило, поэтому внимание инвесторов было сфокусировано на макроэкономической ситуации в Европе.

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные по индексу потребительских цен в Великобритании, индекс экономических ожиданий ZEW по Германии, а также данные по розничным продажам и процентная ставка в США. Кроме этого, сегодня состоится заседание ФРС США.

Как отмечают аналитики, торги на украинских фондовых рынках в понедельник, 12 декабря, завершились со снижением. Согласно результатам сессии, индекс Украинской биржи опустился на 2,2% до 1552,37 пункта, а индекс ПФТС упал на 0,23% до 609,3 пункта. Лидерами снижения среди предприятий индексной корзины стали акции «Райффайзен Банка Аваль» (-4,58%) и «Укртелекома» (-4,18%). В то же время, несколько лучше рынка завершили торги бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+0,38%).