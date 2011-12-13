Украинские акции на ВФБ в понедельник показали значительное снижение - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в понедельник, 12 декабря, продемонстрировали значительное снижение.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в результате индекс WIGUKR резко упал на 3,1%. Лидерами роста акции на Варшавской фондовой бирже в понедельник были акции производителя аккумуляторов WESTA, которые прибавили 4,8% вчера. Все акции агропромышленного сектора торговались в минусе. Так, Kernel потерял 5,9%, KSG Agro - 3,2%, Milkiland - 2,2%, Agroton - 1,7%, Industrial Milk Company - 1,3%. Стоимость бумаг Sadovaya Group снизилась на 0,1%, Coal Energy - не изменилась.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже бирже в понедельник Ferrexpo и Regal Petroleum продемонстрировали негативную динамику, стремительно упав на 7,3% и 7,2% соответственно. Акции производителя яиц Avangard (-4,0%) также существенно просели в цене. Торги бумагами MHP закрылись снижением котировок на 1,3%.