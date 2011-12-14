ФГИУ объявил конкурсы по продаже "Винница-" и "Черновцыоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационные конкурсы по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" и 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго".

Об этом сообщает официальное издание Фонда госимущества Украины "Ведомости приватизации" (от 14 декабря 2011 г.).

Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн., ПАО "ЭК "Черновцыобэнерго" – 65 млн. грн.

Конкурс по продаже 50% госакций "Винницаоблэнерго" состоится 3 февраля 2012 года, 45% госакций "Черновцыоблэнерго" – 7 февраля 2012 года.

Конкурсные условия по обоим облэнерго идентичны. В частности, они предусматривают, что в конкурсе по продаже пакетов акций облэнерго «имеют право участвовать лица, осуществляющие деятельность по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объемов данного ПАО или в течение трех последних лет бывшие собственниками 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В соответствии с утвержденными правительством инвестиционными обязательствами, покупатель, в частности, обязывается проводить своевременные текущие расчеты за электроэнергию; погашать задолженность за закупленную электроэнергию на Оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировыми соглашениями) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам и пр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».