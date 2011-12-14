Fitch присвоило Днепропетровской области рейтинги «B», прогноз «Стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги Днепропетровской области: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(ukr)». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинги отражают сильную экономику региона, хорошее исполнение бюджета и нулевой прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch). Также рейтинги принимают во внимание сильную зависимость регионального бюджета от решений центрального правительства и в целом развивающуюся институциональную среду в стране. Рейтинги Днепропетровской области сдерживаются суверенными рейтингами Украины («B»/прогноз «Стабильный»), что отражает сильную интеграцию регионального бюджета в бюджетную систему страны.

Fitch отмечает, что благоприятным фактором для рейтингов Днепропетровской области стало бы повышение суверенных рейтингов в сочетании с приемлемым исполнением бюджета. И, наоборот, в случае неблагоприятных изменений институциональной среды для украинских регионов, которые негативно сказались бы на исполнении бюджета Днепропетровской области и привели бы к существенному ухудшению позиции долга, это оказало бы давление на рейтинги в сторону понижения.

Также отмечается, что регион имеет сильную экономику, и здесь производится 10,2% от агрегированного валового регионального продукта («ВРП») страны. В области проживает 7,3% населения Украины. Показатель ВРП на душу населения в области на 40% превышал средний уровень в стране в 2009 г. Промышленный сектор Днепропетровской области ориентирован на экспорт, и в нем доминируют металлургическая и горнодобывающая промышленность. Это означает, что экономика региона подвержена рискам, связанным с колебаниями цен и спроса на сырьевые товары на внутреннем и международном рынках.

Fitch ожидает, что операционная маржа Днепропетровской области несколько ухудшится, но останется на приемлемом уровне: около 8% в 2011-2013 гг. В 2006-2010 гг. бюджет региона имел стабильные показатели с уровнем операционной маржи в среднем 11%. Хорошие показатели поддерживаются стабильной базой налогообложения, так как налог на доходы физических лиц – один из основных источников налоговых поступлений и мало чувствителен к экономическим циклам. Бюджет, как правило, является сбалансированным, так как область может использовать только денежные средства предыдущих лет для покрытия дефицита, если он возникает.