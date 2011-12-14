Fitch присвоило облигациям Харькова на 99,5 млн. грн. ожидаемый рейтинг «B(exp)»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску внутренних облигаций Харькова на 99,5 млн. грн. с погашением 8 декабря 2014 г. ожидаемый долгосрочный рейтинг в национальной валюте «B(exp)» и ожидаемый долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(ukr)(exp)».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на сегодня Харьков имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(ukr)» со «Стабильным» прогнозом.

Также сообщается, что облигации имеют 12 квартальных процентных платежей с фиксированной процентной ставкой в 15%. Поступления от эмиссии будут использованы для финансирования капитальных расходов, связанных с проведением в городе футбольного чемпионата Евро-2012.

Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать полученной ранее информации.