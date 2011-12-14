Номинальная стоимость ОВГЗ будет определятся и в иностранной валюте - закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в статью 10 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в статью 10 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке».

Законом предусмотрено, что номинальная стоимость облигаций внутренних государственных займов может быть определена в иностранной валюте.

В законе отмечается, что продажа облигаций внутренних государственных займов осуществляется в национальной или иностранной валюте, а облигаций внешних государственных займов Украины – в валюте заимствования.