Сегодня инвесторы будут отыгрывать результаты заседания ФРС США - эксперты

Инвесторы сегодня, 14 декабря, будут отыгрывать результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, среди статистики, способной повлиять на ход торгов в среду, стоит отметить данные по промышленному производству, которые выйдут в еврозоне, а также данные по экспортным и импортным ценам из США.

Как подчеркивают аналитики, позитив на фондовых площадках Европы и США во вторник, 13 декабря, был связан с ожиданиями результатов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Кроме этого успешные аукционы по размещению гособлигаций Испании, а также Европейского стабилизационного фонда отразились в росте мировых индексов. В ходе аукциона Минфин Испании привлек гораздо больше средств, чем ожидалось, а доходность их размещения снизилась.

Аналитики также отмечают, что статистика, вышедшая во вторник, была неоднозначной. С одной стороны, данные из Германии, где индекс экономических ожиданий вырос в декабре с -55,2 до -53,8 пункта, тогда как прогнозировалось снижение до -55.8 пункта, порадовали инвесторов. В то же время, сдерживающее влияние на индексы оказала статистика по розничным продажам из США, которые выросли меньше, чем ожидалось. Также негативную окраску настроениям инвесторов придало заявление рейтингового агентства Fitch о возможности понижения рейтингов стран еврозоны. Ранее агентства Moody’s и Standard & Poor`s сообщили о намерении поставить на пересмотр рейтинги 15 стран ЕС.