Эксперт: большинство фондовых индексов продолжают смотреть вниз

С технической точки зрения, в краткосрочном периоде большинство фондовых индексов продолжают смотреть вниз, но буквально каждый из возможных уровней поддержки может стать препятствием на пути продавцов.

Так в комментарии агентству УНИАН охарактеризовал текущую ситуацию на фондовых биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, рынкам акций во вторник, 13 декабря, удалось сломить негативную тенденцию еще в первой половине дня. Тем не менее, масштаб роста индекса S&P 500 ни на открытии торговой сессии, ни непосредственно перед оглашением результатов заседания FOMC не был достаточным для того, чтобы перекрыть негативные результаты понедельника. В результате, как только стало известно об отсутствии позитивных сюрпризов от Федерального резерва, последовали продажи.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, с позитивной стороны можно отметить то, что объем торгов акциями на фондовой бирже Нью-Йорка снова был невысоким (700 млн. акций против нескольких миллиардов – обычно), а число акций, завершивших сессию снижением, превышало число акций, закрывшихся ростом, всего в 2,5 раза (в дни сильных распродаж превышение составляет от 3 до 4 раз). Также индексу S&P 500 удалось удержаться выше уровня 1220 пунктов.

По информации аналитика, после непродолжительного снижения в ходе азиатской торговой сессии выше уровня в 1220 пунктов удается удерживаться и фьючерсам на индекс S&P 500 сегодня утром. Однако отсутствие четких признаков роста аппетита к риску делает внешний фон на открытии украинского рынка акций умеренно негативным.