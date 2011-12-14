Активность на украинском фондовом рынке до конца года будет слабой - эксперты

Активность на украинском фондовом рынке до конца текущего года будет слабой, а направление движения будет задаваться внешним новостным потоком.

Такой прогноз высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

В частности, по словам аналитиков, украинский фондовый рынок в течение прошлой недели оказался недостаточно сильным, чтобы противостоять внешним негативным новостным потокам. Индекс Украинской биржи в пятницу, 9 декабря, закрылся на отметке 1587,21 пункта, потеряв за неделю 1,2%. Дневные объемы торгов продолжали снижаться в течение недели. Это свидетельствует о том, что большинство участников выводят ресурсы с фондового рынка и ищут другие более доходные варианты для их размещения.

Как сообщают аналитики, мировым рынкам на прошедшей неделе было сложно удержать уровни котировок, которые были достигнуты в первых числах декабря. В четверг, 8 декабря, индексы основных торговых площадок обвалились, негативно восприняв новости из Европы. Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ не предложила быстрых путей выхода из кризиса, а председатель Европейского центробанка Марио ДРАГИ отказался от увеличения выкупа проблемных облигаций.

Аналитики отмечают, что в пятницу, 9 декабря, рынки оживились и частично отыграли падение предыдущего дня по результатам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе, который завершился принятием соглашений о создании бюджетного пакта и о предоставлении 200 млрд. евро МВФ для поддержки единой европейской валюты. Рынки также позитивно оценили отказ европейских лидеров от требования вовлечения частных инвесторов в расходы на спасение проблемных стран еврозоны.