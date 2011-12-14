Украинский фондовый рынок во вторник показал незначительное снижение - эксперты

Украинский фондовый рынок во вторник, 13 декабря, продемонстрировал незначительное снижение котировок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, падение котировок «Укрнафты» (-6,4%) во вторник оказало наибольшее давление на индекс Украинской биржи. Среди других лидеров снижения были «Стирол» (-2,5%) и акции машиностроительного сектора. Стахановский ВСЗ потерял 2,2%, «Мотор Сич» - 1,2%.

Как отмечают аналитики, бумаги Енакиевского метзавода на Украинской бирже во вторник просели на 1,4%, а по итогам шести торговых сессий – на 7,9%. Все другие акции горно-металлургического сектора продемонстрировали положительную динамику. Авдеевский КХЗ прибавил 0,7%, «Азовсталь» - 0,5%, Алчевский меткомбинат - 0,2%.

По информации аналитиков, котировки «Райффайзен банка Аваль» и «Укрсоцбанка» на Украинской бирже во вторник выросли на незначительные 0,9% и 0,5% соответственно. Акции «Укртелекома» прибавили 0,7%. Стоимость бумаг «Центрэнерго» (+0,1%) практически не изменилась.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 13 декабря, упал на 0,81% – до 604,36 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 37 млн. 773 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,33% – до 1547,23 пункта. Общий объем торгов составил 187 млн. 35 тыс. грн., из них на срочном рынке – 138 млн. 700 тыс. грн.