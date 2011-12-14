Акции украинских агрокомпаний на ВФБ во вторник торговались разнонаправленно - эксперты

Акции украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже во вторник, 13 декабря, торговались разнонаправленно.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, на Варшавской фондовой бирже во вторник индекс украинских акций WIGUKR вырос всего на 0,5%. Бумаги производителя аккумуляторов WESTA подорожали на впечатляющие 5,6%. Котировки Industrial Milk Company снизились на 5,1%, Milkiland – на 2,7%, Astarta – на 1,8%. В то же время, акции KSG Agro прибавили 3,0%, Kernel - 1,2%, Agroton - 0,2%. Торги бумагами Coal Energy закрылись ростом котировок на 3,5%, в то время как акции Sadovaya Group опустились в цене на 0,5%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже во вторник акции горнорудной компании Ferrexpo (+1,6%) торговались в плюсе. Бумаги JKX Oil & Gas потеряли 2,5% за день, Cadogan Petroleum выросли на 0,4%, в то время как стоимость акций Regal Petroleum не изменилась.