«Эпицентр К» рассматривает возможность IPO на Варшавской фондовой бирже

Компания «Эпицентр К» (Киев), владеющая сетью одноименных строительно-хозяйственных гипермаркетов, в конце 2012 года — в 2013 году рассматривает возможность первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор ООО «Эпицентр К» Петр МИХАЙЛИШИН.

«Мы планируем, мы еще немного нарастим мяса и выйдем на биржу. Сейчас пока мы пользуемся долговыми займами под залоговое имущество... Я думаю, что это (выход на IPO - УНИАН) может быть в конце следующего года, а, возможно, в 2013 году», - сказал он.

Гендиректор компании уточнил, что сегодня сеть развивается за счет кредитов у банков-партнеров. Он добавил, что работать с компанией выразил желание и Европейский банк реконструкции и развития.

Отвечая на вопрос, заинтересован ли банк в приобретении доли в компании «Эпицентр К», гендиректор компании сказал: «К этому есть все предпосылки. Мы становимся публичной компанией. У нас проведен аудит авторитетной аудиторской компанией Ernst&Young, у нас проведена оценка международной оценочной компанией DTZ».

Справка УНИАН. ООО «Эпицентр К» (Киев) специализируется на розничной торговле строительными материалами и является собственником украинской сети строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр».

Первый гипермаркет «Эпицентр» был открыт в декабре 2003 года в Киеве. По состоянию на 14 декабря 2011 г. сеть включает 33 гипермаркета в 27 городах Украины, из них 6 в Киеве.