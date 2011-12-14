Фондовые рынки в среду понесли ощутимые потери - эксперт

Фондовые рынки в среду, 14 декабря, понесли ощутимые потери, и не исключено, что в четверг утром продавцы возьмут передышку.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

Она ожидает нейтрального открытия торгов на Украинской бирже в четверг, однако в любом случае все будет зависеть от ситуации на мировых фондовых площадках. Помимо этого, четверг будет богат на зарубежную макростатистику, среди которой наиболее важными являются данные по деловой активности в европейских странах, занятость в еврозоне, промпроизводство в США и традиционная статистика по американскому рынку труда.

По словам Я.ЛАВРИК, торги на Украинской бирже в среду проходили под «знаком продаж» на фоне неспокойной ситуации в Европе и разочаровавших игроков результатов заседания ФРС США. К открытию отечественных рынков акций сформировался умеренно-негативный внешний фон, что стало причиной уверенного снижения сводного биржевого индикатора в начале сессии.

Как подчеркнула аналитик, «игроки на внешних площадках негативно отреагировали на бездействие Федерального резерва, который в очередной раз не дал ни малейшего намека на старт QE3. Нежелание регулятора идти навстречу инвесторам и финансовым рынкам активизировало продажи на мировых фондовых площадках».

Я.ЛАВРИК отметила, что день не отличался оптимизмом. Промпроизводство в еврозоне неожиданно упало на 0,1% в октябре, в то время как эксперты не прогнозировали изменение показателя. Результаты размещения итальянских облигаций показали рост доходности по бумагам до рекордных с 1997 года 6,47%. Не добавило позитива на рынки и выступление Ангелы МЕРКЕЛЬ. Канцлер Германии вновь выступила против выпуска единых европейских облигаций, заявив, что данные бонды не являются «спасительной мерой».

Аналитик также сообщила, что давление на фондовые индексы по всему миру продолжает оказывать ситуация на валютном рынке, а точнее в паре евро/доллар, и нисходящая динамика цен на нефть. Действия ЕЦБ и попытки инвесторов найти защитные активы крайне негативно отражаются на котировках единой европейской валюты: 14 декабря евро опустился ниже отметки 1,30 против доллара США и продолжает двигаться вниз к важному уровню в 1,2860 (минимум с января 2011 года). Причиной снижения цен на нефть, помимо укрепления доллара США, стало решение ОПЕК повысить квоту добычи с 24,845 до 30 млн. баррелей в сутки.

По мнению Я.ЛАВРИК, внешний негатив заставляет участников отечественных торгов выходить из бумаг. В среду по итогам дня индекс Украинской биржи опустился ниже отметки в 1500 пунктов, что является минимумом за 3 недели. Все бумаги индексной корзины завершили день на отрицательной территории. При этом большинство акций потеряли порядка 3-4%. В аутсайдерах торгов закрепились бумаги Енакиевского метзавода (-6,15%) и «Укрнафты» (-6,86%). Динамику лучше рынка продемонстрировали акции «Укрсоцбанка» (-1,88%), «Укртелекома» (-2,00%), «Азовстали» (-2,02%), «Мотор Сичи» (-2,60%) и Крюковского ВСЗ (-2,48%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 14 декабря, снизился на 2,17% – до 591,23 пункта. Общий объем торгов составил 18 млн. 761 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 3,23% – до 1497,31 пункта. Общий объем торгов составил 265 млн. 313 тыс. грн., из них на срочном рынке – 177 млн. 567 тыс. грн.