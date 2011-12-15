ФГИУ отобрал оценщика для 45,103% акций "Захидэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) завершил конкурс по отбору оценщика 45,103% госпакета акций ОАО "Захидэнерго" и признал его победителем ООО "Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций" - Украина "(г. Киев)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Всего в конкурсе приняло участие 5 компаний-оценщиков.

Как сообщал УНИАН, в ходе приватизационного конкурса по продаже 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» единственный участник конкурса - DТЕК Holdings Ltd - предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

Как отметил представитель Фонда государственного имущества Украины в ходе торгов, поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ, в соответствии с законодательством, принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Напомним, ФГИУ 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационный конкурс по «Захидэнерго» состоялся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс поступила всего одна заявка - от компании DТЕК Holdings Ltd.