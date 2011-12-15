На фондовых площадках Европы и США в среду царили негативные настроения - эксперты

На фондовых площадках Европы и США в среду, 14 декабря, царили негативные настроения, связанные с тревожными сигналами, поступающими из Европы, а также с результатами заседания ФРС США, где не было принято каких-либо мер по стимулированию экономики страны.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, базовая процентная ставка была оставлена ФРС США без изменений на рекордно низком уровне – 0,0-0,25%. Также поводом для снижения индексов послужило заявление Ангелы МЕРКЕЛЬ касательно того, что легких и быстрых путей выхода из кризиса не существует и что сумма в 500 млрд. евро является окончательной для стабилизационного фонда и увеличению не подлежит. Две эти новости кардинально поменяли ход американской торговой сессии и послужили основой для распродаж на европейских торговых площадках.

По словам аналитиков, негативное влияние на фондовые индексы в среду оказала и статистика по импортным ценам, вышедшая в США. Так, импортные цены увеличились на 0,7%, в то время как ожидалось повышение импортных цен на 1%.

Аналитики сообщают, что сегодня инвесторы будут пристально следить за развитием событий на долговых рынках Европы, где доходности гособлигаций вновь начали расти, а также за состоянием рынка труда США. Будут интересны данные о потребительских ценах и деловой активности в еврозоне, а также о розничных продажах в Великобритании.