Результаты торговой сессии среды сильно ударили по настроениям инвесторов - эксперт

13:35, 15 декабря 2011
Фондовый рынок
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Результаты торговой сессии среды, 14 декабря, сильно ударили по настроениям участников рынка акций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «несмотря на умеренный масштаб снижения фондовых индексов США, низкий объем торгов и способность акций банковского сектора закрыться на положительной территории, сильные распродажи на сырьевом рынке настраивают инвесторов на негативный лад. С позитивной стороны, несмотря на хаос и панику на отдельных рынках, рынок акций остается довольно техничным, следовательно, удобным для активных трейдеров». Так, в ходе вчерашней торговой сессии рынок показательно отработал уровень 1220 для фьючерсов на индекс S&P 500. Сегодня таким уровнем является 1200 пунктов.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, участникам рынка, которые ориентированы на горизонт от 1-2 кварталов, следует относиться к снижению стоимости рисковых активов как к нормальной коррекции. В то же время, продолжение снижения рынков акций на малом объеме рано или поздно может вызвать цепную реакцию и ускорение снижения рынков. В случае такого развития событий игрокам следует наметить цели для открытия защитных позиций на срочном рынке.

По словам аналитика, в целом после достижения новых уровней поддержки фьючерсами на индекс S&P 500 динамика рисковых активов постепенно стабилизируется. Тем не менее, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился негативный за счет распродаж на сырьевом рынке накануне.

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