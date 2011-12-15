Украинский фондовый рынок в среду продемонстрировал существенное падение - эксперты

Украинский фондовый рынок в среду, 14 декабря, продемонстрировал существенное падение котировок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами снижения на Украинской бирже в среду были акции «Укрнафты» (-6,9%). Падение котировок эмитентов горно-металлургического сектора также сыграло значительную роль в снижении индекса. Енакиевский метзавод потерял 6,2%, Авдеевский КХЗ - 4,2%, Алчевский меткомбинат - 3,6%, «Азовсталь» - 2,0%.

Аналитики отмечают, что бумаги «Стирола» (-5,3%), Стахановского вагоностроительного завода (-4,5%) и «Центрэнерго» (-3,8%) на Украинской бирже в среду существенно упали в цене. Акции «Райффайзен банка Аваль» и «Укрсоцбанка» просели на 4,1% и 1,9% соответственно. Акции «Мотор Сичи» (-2,6%) и «Укртелекома» (-2,0%) также торговались в минусе.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 14 декабря, снизился на 2,17% – до 591,23 пункта. Общий объем торгов составил 18 млн. 761 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 3,23% – до 1497,31 пункта. Общий объем торгов составил 265 млн. 313 тыс. грн., из них на срочном рынке – 177 млн. 567 тыс. грн.