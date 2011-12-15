Две компании интересуются покупкой госпакета «Закарпатьеоблэнерго»

Две компании уже обратились в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с просьбой о заключении договора о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже 50% госпакета акций "Закарпатьеоблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр РЯБЧЕНКО.

«Две компании пока обратились за документами по «Закарпатьеоблэнерго», - сказал глава ФГИ, не уточнив других подробностей.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ФГИ выставил на продажу 50% государственного пакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Конкурс состоится 20 января 2012 года. Начальная цена госпакета акций составит 135 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежат VS Energy International N.V. (Нидерланды).