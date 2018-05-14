Обвал рынков: сейчас не до золота?

На мировом рынке цены на золото стремительно снижаются. Преодолев психологическую отметку 1600 долларов за тройскую унцию, они за месяц упали на 10% - до 1580 долларов. (около 408 грн. за 1 грамм). По сравнению с сентябрем стоимость этого драгметалла опустилась на 16%, хотя против начала года фиксируется доход на уровне 14%.

Ничего удивительного в данной ситуации нет. Инвестиции в золото – спекулятивные, поэтому никто не застрахован от убытков. Для резких колебаний цен есть масса факторов и они носят глобальный характер. Уже сегодня эксперты прогнозируют в скором времени цену золота 1300 долларов за тройскую унцию (около 335 грн. за 1 грамм), но при этом высказывают мнение, что данное падение сменит резкий подъем до 1850 долларов. Но это – среднесрочная перспектива, которая может реализоваться уже в следующем году, а может и через два-три года. Очень сложно предвидеть перспективу стоимости золота, пока не будет четко ясен вектор динамики цен в начале 2012-го.

Рекордный рост цен на золото был зафиксирован в 2010 году - 30%. В целом, золото дорожает в течение 10 лет – самый продолжительный период времени с 1920 года. Этому явлению очень подыграл кризис, который сделал золото для инвесторов надежной альтернативой рухнувшим на биржах ценным бумагам и валютам. Но пока впереди – только падение…

Снижение цен на золото совпадает с удешевлением других товаров на рынке. Так, только за 14 декабря т.г. сырьевой индекс S&P GSCI, который оценивает динамику цен на биржевые товары, упал на 4%. В результате, S&P GSCI по итогам 2011 году стал отрицательным -4,7%, хотя до этого он фиксировал положительный рост. Согласно расшифровки индекса, снижение цен было зафиксировано фактически на все биржевые товары на ведущих мировых рынках: на нефть, природный газ, сырье неэнергетического характера (руда и другие полезные ископаемые). Почти на 4% подешевели промышленные металлы. В целом, удешевление по этой группе товаров составило 25,3%. Упали цены и на пшеницу - с начала года на 41,3%. То есть, снижение цен массовое.

Причина - динамика курса евро/доллар. После того, как европейская валюта опустилась к отметке ниже 1,3 долл., «зеленые» инвестиции и активы стали дорожать. Учтя эту тенденцию, инвесторы начали активно распродавать золото, переключившись на валюту и ценные бумаги США. Последние позволяют не только получить гарантированный доход, но и прибыль от разницы курса. И хотя эксперты утверждают, что это - очередная игра спекулянтов, но ажиотаж сделал свое дело.

Как это может сказаться на Украине?

Если падение цен на золото на мировом рынке сохранится, то это крайне отрицательно скажется на популярности золотых инвестиционных монет, а тем более золотых сертификатов, которые продвигает Нацбанк. Купить их рискнут далеко немногие, при этом они в принципе больше ориентированы на специалиста.

Что касается удешевления основной группы товаров на мировых рынках, то стоит ожидать усугубления проблемы дефицита внешней торговли Украины. Если в текущем году он прогнозируется на уровне 10 млрд. долл., то с учетом внешних факторов может достигнуть 15-17 млрд. долл. А это несет риск для отечественного валютного рынка в плане стабильности курса гривни.

Кроме того, не стоит забывать, что укрепление доллара означает укрепление гривни в отношении евро. В результате, для отечественных экспортеров рынок еврозоны станет менее выгодным, но импорт из ЕС приобретет статус супер-эффективного. Таким образом, в 2012 году Украина может получить дополнительную к «газовой» проблему – зависимость еще и от европейских товаров.

В этой ситуации очень важно для власти правильно оценить возможности украинской экономики и выделить четкие цели, чтобы не пришлось в середине 2012 года заявлять - мы это не заметили, или пошли не тем путем.

Алиса Швигар, эксперт Украинского аналитического центра (для УНИАН)