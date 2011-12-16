«Альтана Капитал» вошла в набсовет ВДЦБ

Инвестиционная компания «Альтана Капитал» вошла в Наблюдательный совет ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвесткомпании.

Согласно полученной информации, представлять интересы «Альтана Капитал» в Наблюдательном совете будет генеральный директор Алена АМИТАН. Решение об избрании новых членов совета было принято на общем собирании акционеров, которое состоялось 14 декабря 2011 г. Общее количество членов Наблюдательного совета составляет 14 человек, избираемых на квотной основе из числа представителей акционеров: четыре – от Национального банка Украины, четыре – от банков, четыре – от небанков-хранителей и два – от бирж.

Как сообщили в пресс-службе, Алена АМИТАН так прокомментировала данное событие: «Компания «Альтана Капитал» входит в Наблюдательный совет ВДЦБ с 2009 года, и, по-прежнему, нашей основной целью является участие в совершенствовании депозитарной системы Украины, развитие и рост капитализации депозитария, акционером которого является компания».

Справка. Инвестиционная компания "Альтана Капитал" была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины.

Основными направлениями деятельности компании являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, управление активами, Интернет-трейдинг. Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил 2,5 млрд. долл., в 2008 - 3,38 млрд. долл., в 2009 - $1,44 млрд. долл., в 2010 - 1,89 млрд. долл.

Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи "Иннэкс", а также Фондовой биржи "Перспектива".