Эксперт: экономические данные из США в четверг помогли фондовым рынкам

Участники фондового рынка в ходе торговой сессии четверга, 15 декабря, нашли утешение в экономических данных из Соединенных Штатов Америки.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «несмотря на то, что внимание медиа в четверг оказалось приковано к сравнительно малозначительному индикатору - еженедельным данным о пособиях по безработице, также были опубликованы и важные позитивные данные». Так, индекс деловых настроений в регионе Филадельфия оказался лучше ожиданий.

Как полагает аналитик, «это говорит о том, что вероятность улучшения настроений менеджеров компаний по итогам месяцев растет и экономика США снова имеет шансы преподнести позитивный сюрприз. Чтобы держать руку на пульсе данной темы, игрокам нужно следить за публикациями региональных индексов PMI».

Тем не менее, сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, по итогам торговой сессии в четверг технические факторы оказались сильнее. Фьючерсы на индекс S&P 500 оттолкнулись от поддержки на уровне 1200 пунктов, но не смогли прорваться выше сопротивления на уровне 1220 пунктов, несмотря на все позитивные события. В результате фондовые индексы завершили день скорее в нуле, растеряв большую часть завоеваний.