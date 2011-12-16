Ухудшение прогноза по рейтингу Украины негативно повлияло на инвесторов - эксперты

Ухудшение прогноза по долгосрочному суверенному рейтингу Украины в четверг, 15 декабря, негативно сказалось на настроениях инвесторов отечественного рынка акций.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

В то же время, сообщают аналитики, новости, поступающие из-за рубежа, в четверг носили разнонаправленный характер. Так, в первой половине дня плохие данные пришли из Японии и Китая. Японский индекс Танкан, отражающий уровень оптимизма крупных японских производителей, показал сильное снижение в четвертом квартале. Индекс деловой активности в промышленности Китая вырос в декабре с 47,7 до 49 пунктов, но это значение все еще остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о сокращении производства. Аналогичные индексы по еврозоне и Германии превзошли ожидания аналитиков, но их значения также не превысили 50 пунктов.

По словам аналитиков, во второй половине дня в четверг настроения на мировых фондовых площадках улучшились на фоне статданных из США, которые засвидетельствовали снижение первичных обращений за пособиями по безработице и рост индекса производственной активности ФРС Филадельфии. Кроме этого, испанскому Минфину удалось в ходе аукциона по продаже гособлигаций привлечь значительно больше средств, чем планировалось, что послужило дополнительным позитивным сигналом для рынков.

Аналитики отмечают, что торги на украинских фондовых рынках в четверг завершились падением. Лидерами снижения среди предприятий индексной корзины Украинской биржи стали акции «Укрнафты» (-4,75%) и «Укртелекома» (-3,81%). В то же время, лучше рынка завершили торги бумаги Енакиевского металлургического завода (+6,06%) и Алчевского металлургического комбината (+1,99%).

По мнению аналитиков, сегодня среди статистики стоит обратить внимание на данные по торговому балансу еврозоны, а также на индекс потребительских цен из США.

Напомним, 15 декабря международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз рейтинга обязательств Украины на уровне В2 в национальной и иностранной валютах со стабильного на негативный.

В сообщении указывается, что основными причинами для снижения прогноза рейтинга стало: увеличение рисков в связи с отсутствием прогресса в программе сотрудничества с Международным валютным фондом; риски снижения экономического развития в условиях ослабления мировой экономики; политические риски, связанные с парламентскими выборами, проведение которых запланировано на 2012 год.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 15 декабря, упал на 2,43% – до 576,83 пункта. Общий объем торгов составил 542 млн. 867 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,56% – до 1473,93 пункта. Общий объем торгов составил 233 млн. 572 тыс. грн., из них на срочном рынке – 137 млн. 954 тыс. грн.