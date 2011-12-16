Украинский фондовый рынок сегодня закрылся разнонаправленно

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 16 декабря, снизился на 1,07% – до 570,66 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 21 млн. 496 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,53% – до 1481,79 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 136 млн. 442 тыс. грн., из них на срочном рынке – 70 млн. 694 тыс. грн.