Минфин привлек в бюджет 207,11 млн. грн. от продажи ОВГЗ, номинированных в валюте

Министерство финансов Украины от продажи 16 декабря облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). номинированных в иностранной валюте, привлекло в государственный бюджет 207,11 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, были размещены облигации с датой погашения 12 декабря 2012 года и доходностью 9,3% годовых.

Кроме того, на сегодняшнем аукционе были размещены индексированные ОВГЗ с датой погашения 16 января 2013 года, доходностью 8,75%, на сумму 102,6 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару.

Купонный период составляет 6 месяцев.

Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.

16 декабря 2011 года вступило в силу постановление Кабмина от 12.12.2011 г. № 1280 «О внесении изменений в постановление КМУ от 31 января 2001 г. № 80».

В соответствии с этим постановлением, Министерство финансов Украины получило возможность осуществления эмиссии облигаций внутреннего государственного займа Украины в иностранной валюте.