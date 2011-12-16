Ситуация на фондовых рынках сегодня стабилизировалась – эксперт

Торги на отечественном рынке акций сегодня носили довольно спокойный характер, ситуация на мировых фондовых площадках в конце текущей недели стабилизировалась.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, на сырьевых и валютных рынках также наблюдается восстановление после существенного снижения накануне. Кроме того, на долговом рынке Европы наблюдается некоторое успокоение. Доходности итальянских облигаций активно снижаются после успешного аукциона по размещению испанских облигаций.

Как сообщила аналитик, активность участников торгов довольно низкая. Сегодня объем торгов на рынке заявок составил всего 18,2 млн. грн., на срочном рынке – 45,5 млн. грн., что в два раза ниже среднедневного оборота в текущем месяце. По итогам торговой сессии пятницы, 16 декабря, индекс UX вырос на 0,53% до 1481,79 пункта.