Смерть Ким Чен Ира вызвала опасения у азиатских политиков и инвесторов - эксперт

Смерть северокорейского лидера Ким Чен Ира вызвала опасения у региональных азиатских политиков от Южной Кореи до Японии и негативно сказалась на динамике рисковых активов.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «несмотря на некоторую абсурдность реакции игроков на новости из Северной Кореи, украинским участникам рынка следует с осторожностью относиться к утренней динамике индексов. Вне зависимости от характера информационного фона, снижение американских индексов ниже текущих поддержек может послужить причиной начала распродаж по инерции», - считает аналитик. Он добавил, что придала пессимизма также и публикация данных о снижении цен на недвижимость в Китае.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, «после того как рынкам акций в четверг и пятницу не удалось сменить нисходящее направление на восходящее, новая неделя начинается так же, как и предыдущая». Так, фьючерсы на индекс S&P 500 после непродолжительного роста в начале азиатской торговой сессии устремились вниз и готовятся к тестированию свежих минимумов – уровня 1200 пунктов.

Как отмечает П.ИЛЬЯШЕНКО, в результате активным инвесторам следует ответить на вопрос: «Какой уровень поддержки считать критическим ориентиром для открытия защитных позиций?». С одной стороны, наиболее очевидный ответ – уровень 1200 пунктов. С другой стороны, более надежным ориентиром станет уровень 1150 пунктов.

По мнению аналитика, также следует определиться с индикатором, который сможет подтвердить преодоление или же отскок от уровня поддержки. В ряде последних случаев таким индикатором выступала динамика фьючерсов на медь. Данный случай не является исключением. В то же время, для большей точности к миксу основных индикаторов следует добавить валютную пару EUR/USD.