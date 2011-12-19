Исследование: основной негатив для фондового рынка - кризис ликвидности

Наибольшим негативом для украинского фондового рынка сегодня является кризис ликвидности.

Как сообщил сегодня во время круглого стола "Фондовый рынок Украины: вызовы для власти и бизнеса" вице-президент Gorshenin Group Алексей ЛЕЩЕНКО, таковы результаты проведенного Институтом Горшенина опроса фондовиков.

Согласно полученным результатам, именно обострение кризиса ликвидности, а также девальвационные ожидания, по мнению фондовиков, являются наиболее негативными тенденциями, доминирующими сегодня на рынке. Именно эти факторы, по мнению участников опроса (43% и 24% респондентов соответственно) задают настроения на рынке ценных бумаг.

К негативно действующим на фондовом рынке субъекты также отнесли такие факторы, как уменьшение количества активных клиентов на рынке, рост волатильности рынка и снижение индекса украинских бирж. К негативным тенденциям участники рынка также отнесли проблемные вопросы, касающиеся уменьшения объемов операций с ликвидными акциями, уменьшение количества акций, находящихся в свободном обороте.

Среди главных причин возникновения тенденций, которые сегодня существуют на рынке, профучастники и независимые эксперты указали, в первую очередь, внешние факторы - кризисные явления в Евросоюзе и мире, отток капитала с фондового рынка. Среди внутренних факторов фондовики указали снижение конкуренции в экономике, централизацию ресурсов, неполучение Украиной кредитов Международного валютного фонда и повышение стоимости международных кредитов.

А.ЛЕЩЕНКО также отметил, что сегодня острой проблемой для украинского фондового рынка продолжает оставаться незащищенность прав собственности, а также зачастую отсутствие достаточной прозрачности в работе компаний.