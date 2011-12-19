Прогнозы главы МВФ о возможном повторении Великой депрессии сдержали рост акций - эксперты

Сдерживающее влияние на фондовые индексы 16 декабря оказал не только «фактор пятницы», но и пессимистические прогнозы главы МВФ Кристин ЛАГАРД касательного того, что Великая депрессия 1930-х годов может повториться.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, торги на Украинской бирже в пятницу начались на положительной территории, однако во второй половине дня настроения инвесторов несколько ухудшились. Утром рынок продолжал отыгрывать сильные статданные по рынку труда и деловой активности, вышедшие в США накануне, которые свидетельствуют о некотором улучшении в экономике страны. Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг 6 крупных банков - Bank of America, Barclays PLC, BNP Paribas, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG и Goldman Sachs Group, однако на эту новость рынок практически не отреагировал.

Как отмечают аналитики, пятница была не богата на макростатистику, но все же некоторую поддержку рынку оказали данные по торговому балансу из еврозоны, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Позитивным сигналом для рынка стало выражение нижней палатой парламента Италии вотума доверия новому премьер-министру Марио МОНТИ. Также инвесторы с оптимизмом восприняли заявление главы Еврогруппы Жана-Клода ЮНКЕРА о том, что страны Евросоюза должны выделить МВФ 200 млрд. евро до 19 декабря, как было запланировано на саммите 9 декабря.

По словам аналитиков, среди сегодняшней статистики стоит обратить внимание на данные по торговому балансу из Италии, а также на индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья в США.