Объем привлеченных через фондовый рынок инвестиций удвоился – до 131,3 млрд. грн.

Объем привлеченных через инструменты фондового рынка инвестиций в январе-октябре т.г. по сравнению с этим же периодом прошлого года вырос в два раза – до 131,3 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня, 19 декабря, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Дмитрий ТЕВЕЛЕВ во время круглого стола «Фондовый рынок Украины: вызовы для власти и бизнеса», организованного Ассоциацией «Фондовое партнерство» и Институтом Горшенина.

По его информации, в январе-октябре 2011 года объем выпуска ценных бумаг, который был зафиксирован комиссией по ценным бумагам, увеличился на 60,7 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 136,97 млрд. грн. Объем привлеченных инвестиций через инструменты фондового рынка в январе-октябре 2011 года составил 131,3 млрд. грн., что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Капитализация листинговых компаний по состоянию на 1 ноября составила 179,9 млрд. грн., что на 30 % больше, чем в прошлом году.

Д.ТЕВЕЛЕВ также отметил, что за І полугодие 2011 года в стране было принято 10 нормативно-правовых актов по фондовому рынку, а также 7 законов – Верховной Радой.