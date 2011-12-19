Эксперты: индекс Украинской биржи на прошлой неделе упал на 6,6%

Индекс Украинской биржи по итогам прошлой торговой недели упал на 6,6%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в пятницу, 16 декабря, продемонстрировал незначительный рост котировок. Лидерами роста стали акции «Укрнафты»(+4,8%) после падения на 17,7% по итогам четырех торговых сессий. Бумаги горно-металлургического сектора торговались разнонаправленно. Алчевский меткомбинат (-1,6%) и Енакиевский метзавод (-0,6%) просели в цене, в то время как «Азовсталь» (+2,0%) и Авдеевский КХЗ (+0,3%) торговались в плюсе.

По информации аналитиков, «Укрсоцбанк» на Украинской бирже в пятницу прибавил 0,8%, цена «Райффайзен банка Аваль» не изменилась. Бумаги машиностроительного сектора продемонстрировали смешанную динамику. Котировки «Мотор Сичи» поднялись на 0,1%, тогда как акции Стахановского вагоностроительного завода просели на 0,6%.

По словам аналитиков, «Стирол» и «Укртелеком» на Украинской бирже в пятницу корректировались, потеряв за день 1,3% и 0,4% соответственно. Акции «Центрэнерго» поднялись на 0,8%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 16 декабря, снизился на 1,07% – до 570,66 пункта. Общий объем торгов составил 21 млн. 496 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,53% – до 1481,79 пункта. Общий объем торгов составил 136 млн. 442 тыс. грн., из них на срочном рынке – 70 млн. 694 тыс. грн.