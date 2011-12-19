Прошлая неделя была полна событиями на рынке ОВГЗ - эксперты

Прошедшая неделя была полна событиями на украинском рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Первого украинского международного банка» (ПУМБ).

Как отмечают аналитики, плановый аукцион Минфина во вторник 13 декабря закончился безрезультатно, так же, как и три предыдущих плановых аукциона. На следующий день, 14 декабря, Минфин провел внеплановый аукцион. На нем предлагались только индексированные ОВГЗ, на покупку которых было удовлетворено все шесть поданных заявок. Спросом пользовались «короткие» облигации, погашение которых предстоит в 2013 и 2014 годах.

По словам аналитиков, в пятницу, 16 декабря, Минфин провел еще один внеплановый аукцион, где впервые к размещению были предложены ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте, которые были законодательно определены лишь неделей ранее. Спрос на новый инструмент был высоким: в целом по валютным ОВГЗ было удовлетворено 19 заявок.

Как сообщают аналитики, всего за прошедшую неделю Минфин привлек 1,1 млрд. грн. и 227 млн. долл. Введение нового инструмента, очевидно, возродило интерес участников рынка к ОВГЗ. По прогнозам аналитиков, в ближайшие недели спрос на новый инструмент останется высоким, а круг заинтересованных в покупке лиц расширится. Спросом будут пользоваться краткосрочные инструменты.