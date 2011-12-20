Эксперты: традиционного предновогоднего ралли, похоже, не будет

Похоже, что 2011 год не ознаменуется традиционным предновогодним ралли на мировых фондовых рынках.

Такой прогноз высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Они подчеркивают, что индексы основных торговых площадок продолжали снижаться в течение двух последних недель. Пессимизм торговцев усилился под влиянием решений в области экономической политики США и еврозоны. Аналитики не ожидают значительного изменения настроений на текущей неделе, которая является последней полноценной торговой неделей уходящего 2011 года. Торговцы будут подводить итоги и формировать стратегию на 2012 год, который обещает быть нелегким.

Как отмечают аналитики, в минувший вторник ФРС США отказалась от новых дополнительных мер по стимулированию экономики. В то же время, правительство страны решило сохранить целевой диапазон базовой процентной ставки на предельно низком уровне.

По словам аналитиков, статистические данные США, опубликованные на прошлой неделе, были неоднозначными. С одной стороны, количество заявок на пособие по безработице сократилось на 19 тысяч, что стало лучшим показателем с мая 2008 года. Хорошим оказался и индекс производственной активности Нью-Йорка (Empire Manufacturing), который вырос до максимального уровня за семь месяцев. С другой стороны, промпроизводство страны в ноябре впервые сократилось с апреля.

Аналитики также отмечают, что канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ в парламенте в минувшую среду подтвердила, что выступает против использования единых облигаций как инструмента борьбы с кризисом. Это заявление оказалось определяющим в настроениях фондовых рынков, несмотря на довольно удачные размещения новых долговых бумаг Италии и Испании.