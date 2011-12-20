Неизменным атрибутом рынков акций стал низкий уровень торговой активности - эксперт

Неизменным атрибутом поведения рынков акций в последнее время стал низкий уровень торговой активности.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «динамика рисковых активов в понедельник, 19 декабря, последовала уже привычным путем: рост в первой половине дня и снижение во второй половине американской торговой сессии. В некоторой степени новым элементом картины стала незначительная рассинхронизация рисковых активов: на этот раз на группу, страдающую от северокорейских рисков, и группу, не страдающую от них».

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, по итогам торговой сессии понедельника фьючерсы на индекс S&P 500 «прокололи» поддержку на уровне 1200 пунктов, однако во вторник утром статус-кво вновь восстановлен – фьючерсы торгуются выше данного уровня поддержки. В результате сегодня активным инвесторам предстоит то же, что и вчера: если уровень 1200 пунктов для фьючерсов на индекс S&P 500 выбран в качестве приоритетного – открывать защитные позиции при подтвержденном пробитии поддержки.

По мнению аналитика, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился нейтрально-негативный. С одной стороны, несмотря на сохранившуюся склонность рынков акций к снижению, фондовые индексы все же удерживают позиции. С другой – отсутствие покупателей на текущих уровнях усиливает риск снижение рынка в результате реакции на любой новостной заголовок.