На фондовых рынках Европы и США вчера преобладала нисходящая динамика - эксперты

На фондовых площадках Европы и США в понедельник, 19 декабря, преобладала нисходящая динамика индексов.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, негативные настроения в понедельник были связаны с вероятностью понижения суверенных рейтингов ряда европейских стран, а также со смертью лидера КНДР Ким Чен Ира, так как это может негативно повлиять на политическую ситуацию в странах Дальнего Востока. В прошедшую пятницу рейтинговое агентство Fitch сообщило, что рейтинги таких стран как Франция, Бельгия, Испания, Италия, Словения, Кипр и Ирландия могут быть понижены. Наивысший рейтинг Франции был подтвержден, однако прогноз по нему был пересмотрен до негативного. Кроме этого, в понедельник стало известно, что рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Бельгии сразу на две ступени.

Аналитики также отмечают, что телефонная конференция министров финансов ЕС не принесла ожидаемых результатов. Еврогруппа согласовала предоставление МФВ 150 млрд. евро для борьбы в с кризисом. Глава ЕЦБ Марио ДРАГИ в своем выступлении заявил о том, что объем выкупа гособлигаций проблемных стран Еврозоны увеличен не будет, что также отразилось в снижении индексов.

По словам аналитиков, сегодня публикуются индекс цен производителей и индекс делового оптимизма в Германии, а также данные по рынку труда США.