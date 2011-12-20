Эксперты: лидером падения на Украинской бирже в понедельник стал Стахановский ВСЗ

Лидерами падения на Украинской бирже в понедельник, 19 декабря, стали акции Стахановского вагоностроительного завода.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок в понедельник продемонстрировал падение котировок. Бумаги Стахановского вагоностроительного завода на Украинской бирже потеряли 6,08%. Акции металлургических компаний и банков также торговались в минусе. Алчевский меткомбинат опустился на 2,36%, «Азовсталь» - на 0,66%, Енакиевский метзавод – на 0,68%, «Райффайзен Банк Аваль» - на 2,26%, «Укрсоцбанк» - на 2,26%.

По информации аналитиков, торги бумагами «Центрэнерго» (-1,20%), «Укрнафты» (-2,27%) и Авдеевского КХЗ (-2,36%) на Украинской бирже в понедельник закрылись падением котировок. «Мотор Сич» и «Стирол» просели на 0,45% и 0,79% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 19 декабря, снизился на 0,98% – до 565,04 пункта. Общий объем торгов составил 725 млн. 715 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,72% – до 1456,29 пункта. Общий объем торгов составил 179 млн. 584 тыс. грн., из них на срочном рынке – 88 млн. грн.