Во вторник на глобальных рынках акций наблюдался всплеск активности - эксперт

Во вторник период ненаправленного и малообъемного движения глобальных рынков акций сменился всплеском активности.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, во вторник фондовые индексы США в среднем прибавили около 3%, подтвердив хотя бы на время стойкость уровней поддержки.

Как считает аналитик, «опасения панических распродаж можно отложить, но и праздновать победу покупателям все же преждевременно. В настоящий момент довольно трудно судить о том, что превратило участников рынка в оптимистов». Информационный фон нельзя назвать особенным, наоборот, в попытке оправдать действия игроков «планами ЕЦБ о расширении программ работы с облигациями» можно уловить исчерпавшуюся фантазию тех, кто ищет оправдания рыночным движениям.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, «мы продолжаем быть свидетелями доминирования технических факторов». Малообъемные «танцы» рынка вблизи важных уровней рано или поздно должны были закончиться прорывом в одну или другую сторону, что, собственно, и произошло. Иными словами, «затишье перед бурей» можно считать оправдавшимся предсказанием.

Таким образом, подытожил аналитик, «провозглашать новое начало новогоднего/рождественского ралли было бы опрометчиво. На это указывает и динамика украинского рынка акций, который, кажется, сам перестал верить в свое существование». В результате, с точки зрения активных инвесторов, вносить изменения в стратегию, исходя из результатов вчерашней торговой сессии, не следует. Резкого наверстывания упущенного ожидать не стоит: низкие объемы и ограниченный потенциал роста американских индексов будут препятствиями на пути роста аппетита к украинскому риску.