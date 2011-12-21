Госпакеты облэнерго наиболее интересны компаниям, уже владеющим их акциями - эксперт

Наибольшую заинтересованность в приобретении госпакетов акций "Винница-", "Черновцы-" и "Закарпатьеоблэнерго", приватизационные конкурсы по которым объявлены Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ), видимо, проявят компании, которые уже владеют пакетами акций данных предприятий.

Такое мнению в комментарии УНИАН высказал директор КУА "УНИВЕР Менеджмент" Михаил ГРИЦКО.

В частности, по его словам, 20,3 % акций "Винницаоблэнерго" уже принадлежит структурам бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, а 10,53% акций "Закарпатьеоблэнерго" и 21, 98% "Черновцыоблэнерго" принадлежат компании VS Energy International N.V.

Кроме указанных бизнес-групп, по мнению М.ГРИЦКО, заинтересованность в приобретении вышеуказанных пакетов могут проявить компании, которые уже владеют аналогичными активами в Украине, например ДТЭК.

По мнению М.ГРИЦКО, стартовую цену указанных активов ФГИУ установил справедливо, скорее всего, отталкиваясь от биржевых котировок. Однако, по его словам, "с точки зрения производственного потенциала данных предприятий, денежных потоков, которые компании могли бы генерировать на своих счетах в случае либерализации рынка электроэнергетики в Украине, а также сравнительной оценки с зарубежными аналогами, стартовую цену трудно назвать убедительной".

"Другое дело, что хорошо организованный аукцион, с большим количеством участников и здоровой конкуренцией, позволил бы увеличить стоимость лотов в несколько раз от стартовой цены. Хорошим примером тут может стать аукцион по продаже «Криворожстали», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 14 декабря объявил приватизационные конкурсы по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" и 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго". Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн., ПАО "ЭК "Черновцыобэнерго" – 65 млн. грн.

30 ноября ФГИУ выставил на продажу 50% государственного пакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Начальная цена госпакета акций составляет 135 млн. грн.