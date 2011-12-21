Украинские акции на ВФБ во вторник продемонстрировали рост котировок - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже во вторник, 20 декабря, продемонстрировали рост котировок.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR во вторник прибавил 1,3%. Практически все акции агропромышленного сектора выросли в цене. Угледобывающие компании Sadovaya Group и Coal Energy снизились на 1,6% и 1,9% соответственно. Акции производителя аккумуляторов WESTA укрепились на 0,3%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже во вторник Cadogan Petroleum (-6,3%) и JKX Oil & Gas (-3,0%) продемонстрировали значительное снижение. В то же время, Regal Petroleum поднялся на 1,7%. Котировки горнорудной компании Ferrexpo выросли всего на 0,5%.