Эксперты предполагают, что торговцы вывели часть ресурсов с украинского рынка акций

Вероятно, торговцы вывели часть ресурсов с украинского рынка акций и направили ее на покупку новых инструментов с фиксированной доходностью.

Такое предположение высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, на прошедшей неделе произошел еще один обвал украинского фондового рынка: индекс Украинской биржи потерял 6,6%, закрывшись в пятницу, 16 декабря, на отметке 1481,8 пункта. Объемы торгов в пятницу упали до нового локального минимума – 13 млн. грн.

По словам аналитиков, на прошлой неделе к общему негативному фону на внешних рынках добавилось разочарование от негативного результата украинско-российских переговоров по газовому вопросу, значительное ухудшение результатов украинской промышленности в ноябре, а также ухудшение рейтинга Украины, публикуемого агентством Moody’s, со «стабильного» на «негативный».