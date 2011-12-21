Кабмин продлил срок продажи энергокомпаний на 2012 год
Кабинет министров Украины принял постановление, которым продлил сроки продажи энергетических компаний до конца 2012 года.
Соответствующее решение одобрено на сегодняшнем заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.
Постановлением продлен срок продажи на конкурентных принципах государственных пакетов акций энергокомпаний до 31 декабря 2012 года.
В настоящее время Фонд государственного имущества Украины проводит подготовку к продаже и продажу пакетов акций 11 энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний. В частности, на продажу планируется выставить 25% госпакет акций ОАО «Днепроэнерго» (номинальная стоимость пакета - 37 млн. 296 тыс. 450 грн.), 50% АК «Винницаоблэнерго» (15 млн. 486 тыс. 830 грн.), 50% ОАО «Днепрооблэнерго» (29 млн. 958 тыс. 090 грн.), 40,06% «Донецкоблэнерго» (32 млн. 808 тыс. 593,75 грн.), 50% ОАО «Закарпатьеоблэнерго» (15 млн. 575 тыс. 405,25 грн.), 25%), 45% «Крымэнерго» (19 млн. 458 тыс. 862,25 грн.), 25,99% ОАО «Тернопольэнерго» (3 млн. 970 тыс. 579,75 грн.), 21% ОАО «Черкассыоблэнерго» (7 млн. 790 тыс. 663,75 грн.), 45% ОАО «Черновцыоблэнерго» (6 млн. 387 тыс. 826,5. грн.), 45,01% ПАО «Хмельницкоблэнерго» (15,140 млн грн), а также 145% ПАО «Николаевоблэнерго» (17,847 млн. грн).