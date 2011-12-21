Торги на Украинской бирже в среду проходили волатильно - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 21 декабря, проходили волатильно: вслед за утренним ростом главного биржевого индикатора последовал откат вниз, после чего индекс Украинской биржи консолидировался на уровнях предыдущего закрытия.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

Она отметила, что по итогам дня сводный индикатор опустился на символические 0,08% до 1457,64 пункта. К открытию отечественных площадок в среду сформировался умеренно-позитивный внешний фон, что стало причиной роста покупательской активности на Украинской бирже в первой половине дня. Европейские и российские биржи с утра продолжали отыгрывать позитивные события вчерашнего дня, демонстрируя умеренное повышение.

По словам Я.ЛАВРИК, накануне, во вторник, ЕЦБ провел аукцион по предоставлению 3-летних кредитов финансовым институтам в неограниченном количестве. Таким образом регулятор намерен бороться с кризисом ликвидности в регионе. Изначально действия центробанка были восприняты позитивно, ведь, как ожидается, значительная часть денежных средств будет использована для покупок европейских суверенных облигаций. Однако в среду, когда стали известны результаты тендера, рынки отреагировали продажами. Сумма выданных кредитов составила 489 млрд. евро, против прогнозируемых 293 млрд. евро. Ажиотажный спрос, как полагают инвесторы, свидетельствует о наличии серьезных проблем в банковской системе Европы.

Как полагает аналитик, давление на движение фондовых индексов в среду оказала также вновь появившаяся на рынках информация о возможном понижении рейтинга Франции. К тому же агентство Moody`s отметило, что рейтинг Великобритании на уровне ААА также может стоять под вопросом в случае дальнейшего развития кризиса в Европе.

По информации аналитика, под давлением внешнего негатива во второй половине дня в среду индекс Украинской биржи растерял утренний рост и консолидировался вблизи уровня закрытия вторника. В конце сессии были опубликованы данные по продажам существующих домов в США: показатель оказался ниже прогнозов экспертов и составил 4,42 млн. Слабая статистика и открытие в минусе американских бирж не оставили шансов отечественным покупателям взять реванш в конце дня.

При этом Я.ЛАВРИК подчеркнула, что отдельные бумаги все же смогли показать неплохой рост в среду по итогам сессии на Украинской бирже. Так, акции «Стирола» подорожали на 2,72%, Крюковского ВСЗ – на 2,36%, Ясиновского КХЗ – на 1,85%.По мнению аналитика, спрос на эти бумаги носит исключительно спекулятивный характер. Динамику хуже рынка продемонстрировали бумаги Авдеевского КХЗ (-1,67%), «Донбассэнерго» (-1,47%). Немногим менее чем на 1% снизились акции «Укртелекома» и «Укрнафты».

По словам аналитика, в четверг ожидается целый блок статистики из США, включая окончательный показатель ВВП за третий квартал 2011 года и традиционные статданные по рынку труда. «Это может дать краткосрочный импульс к росту, однако устойчивых движений, по всей вероятности, не будет. В текущей ситуации любой скачок вверх может смениться откатом вниз, к тому же в преддверии рождественских каникул в Западной Европе игроки предпочтут воздержаться от активных покупок, выбрав фиксацию прибыли», - прогнозирует Я.ЛАВРИК.