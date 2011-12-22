НКРЭ согласовала ДТЭК покупку акций «Днепроэнерго» и «Донецкоблэнерго»

Национальная комиссии регулирования энергетики (НКРЭ) согласовала DTEK Holdings Ltd приобретение государственных пакетов акций энергогенерирующей компании ПАО «Днепроэнерго» (Запорожье) и ПАО «Донецкоблэнерго» (Донецк).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на сегодняшнем заседании.

По данным НКРЭ, приобретение частным энергохолдингом 25%-ного пакета акций «Днепроэнерго» и 40,06% «Донецкооблэнерго» не противоречит антимонопольному законодательству, поскольку доля «Днепроэнерго» и «Донецкоблэнерго» и родственных компаний, входящих в ДТЭК, в общегосударственной структуре производства и поставки электроэнергии не превышает 33%.

В частности, по данным комиссии, по итогам 2010 года доля ДТЭК с учетом «Днепроэнерго» на рынке генерации электроэнергии составила 24,18%, а на рынке поставки электроэнергии с учетом «Донецкоблэнерго» составила около 24%.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября объявил конкурсы по продаже 25%-ного государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061%-ного госпакета акций ПАО "Донецкоблэнерго".

Начальные цены указанных госпакетов акций: "Днепроэнерго" – 1 млрд. 174 млн. грн., "Донецкоблэнерго" – 449 млн. 500 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

DTEK Holdings Ltd является управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК («Донбасская топливно-энергетическая компания»).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.