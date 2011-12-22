ПУМБ увеличил уставный капитал за счет присоединения "Донгорбанка"

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) увеличил уставный капитал на 771,65 млн. грн. за счет присоединения ПАО «Донгорбанк» (Донецк) — до 3,295 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПУМБ, переданном УНИАН.

«Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины зарегистрировала выпуск простых именных акций ПУМБ. Таким образом, завершена процедура увеличения уставного капитала банка в связи с реорганизацией ПАО «Донгорбанк» путем присоединения к ПАО «ПУМБ». На сегодняшний день общее количество зарегистрированных простых именных акций ПУМБ составляет 14 323 880 штук, общей номинальной стоимостью 3,295 млрд. долл.», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, акционеры ПУМБ и «Донгорбанка» в ноябре 2010 г. на совместном собрании приняли решение об объединении двух банков в один путем присоединения «Донгорбанка» к ПУМБу. Национальный банк Украины 22 декабря 2010 г. предоставил соответствующее разрешение.

15 июля 2011 года акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала и эмиссии акций ПАО «ПУМБ» в объеме зарегистрированного уставного капитала ПАО «Донгорбанк».

16 июля 2011 года завершился процесс операционного слияния ПУМБ и "Донгорбанка", начавшийся осенью прошлого года. Банки объединили балансы и сеть отделений, и с 18 июля т.г. банк начал работу под объединенным брендом "Первый украинский международный банк".

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка за отчетный период увеличились на 4% и на 1 октября 2011 года составили 29,279 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 4%, до 18,666 млрд. грн., обязательства - на 6%, до 26,222 млрд. грн.

Размер уставного капитала на 1 октября т.г. составил 2,523 млрд. грн., собственный капитал – 3,056 млрд. грн.

ПУМБ в январе-сентябре 2011 года получил чистую прибыль 160,754 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.