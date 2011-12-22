Проблема низкой активности поразила и глобальные рынки акций - эксперт

Проблема низкой торговой активности поразила не только украинский, но и глобальные рынки акций.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В свою очередь, добавил он, «это означает, что динамика рынков акций продолжает носить технический характер, а поведение инвесторов – быть психологически неустойчивым: любые новостные заголовки вне зависимости от их важности могут легко повлиять на рынок».

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, примером таких новостей служит аукцион ЕЦБ по предоставлению ликвидности. Очевидно, что в текущих условиях чем больше фактический объем выданных средств, тем лучше. Однако, оправдывая необходимость коррекции после роста накануне, участники рынка принялись обсуждать старую и неправильную поговорку «чем больше банк взял в кредит, тем больше у него проблем».

Как сообщил аналитик, фондовые рынки в среду, 21 декабря, корректировались после сильного роста во вторник. При этом вряд ли может удивить динамика украинского рынка акций, которому в очередной раз не удалось отыграть позитив с внешних площадок. Мало того, украинский рынок в очередной раз закрылся практически в худшей точке американской торговой сессии, пропустив вечерний рост.

Что же касается самих американских фондовых индексов, отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, то «внутридневная коррекция имела ряд интересных характеристик. Во-первых, рассинхронизация динамики рисковых активов снова имела место быть. Во-вторых, снижение рынка акций проходило на фоне падающего индекса волатильности VIX. Оба эти факта говорят о том, что проблема рынков – это дефицит ликвидности».