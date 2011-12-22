Украинский фондовый рынок в среду показал незначительное снижение - эксперты

Украинский фондовый рынок в среду, 21 декабря, продемонстрировал незначительное снижение котировок.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи упал на 0,1%, при этом общий объем торгов составил 2,7 млн. долларов. Лидерами роста стали акции «Стирола» (+2,7%). По итогам двух торговый сессий эти бумаги прибавили 4,8%.

По информации аналитиков, Авдеевский КХЗ (-1,7%) и Алчевский МК (-0,3%) на Украинской бирже в среду корректировались, в то время как Енакиевский МЗ и «Азовсталь» выросли на 0,6% и 0,2% соответственно. Банки продемонстрировали смешанную динамику: «Укрсоцбанк» (+1,1%), «Райффайзен Банк Аваль» (-0,5%).

Аналитики сообщают, что акции машиностроительного сектора на Украинской бирже в среду выросли в цене: «Мотор Сич» (+0,6%), Стахановский ВСЗ (+0,9%). «Укрнафта» (-1,0%) потеряла 5,8% за три торговые сессии. «Центрэнерго»(-0,8%) и «Укртелеком»(-1,0%) в среду торговались в минусе.