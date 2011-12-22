Госпакетом акций "Черновцыоблэнерго" заинтересовалась одна компания

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) заключил договор о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" с одной компанией-интересантом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Напомним, конкурс по продаже госпакета акций "Черновцыоблэнерго" состоится 7 февраля 2012 г.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 декабря т.г. объявил приватизационные конкурсы по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" и 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго".

Конкурсные условия по обоим облэнерго идентичны. В частности, они предусматривают, что в конкурсе по продаже пакетов акций облэнерго «имеют право участвовать лица, осуществляющие деятельность по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объемов данного ПАО или в течение трех последних лет бывшие собственниками 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

Справка УНИАН. «Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн.

Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.